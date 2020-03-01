Белозерцев осмотрел центр «На Ленинградской»

В настоящее время фойе на втором этаже готово на 85%. Глава региона призвал увеличивать количество людей на площадке до сотни, ведь до сдачи остается мало времени – два месяца, а мелких работ много.

Работы финансируются в соответствии с графиком. В ближайшее время планируется завезти мебель, на ее приобретение было заложено 16 млн рублей.

В ходе объезда губернатору также показали разные варианты реконструкции дороги на ул. Попова. Один из них - сделать двухуровневые развязки. Министр отметил, что это дорогое удовольствие, однако Иван Белозерцев подчеркнул, что считает двухуровневую развязку более перспективной, так как она поможет избежать дорожных заторов. Губернатору доложили, что на реализацию проекта потребуется полгода.

«Надо взять в работу проект и посмотреть, есть ли техническая возможность сделать эту развязку», - поручил он.

Также глава региона предложил сделать две, а не четыре полосы со стоянками на ул. Попова.

«Должен быть тротуар, который ведет к Олимпийской аллее. Нужны проекты, нужно комплексно развивать территорию», - призвал Иван Белозерцев.

Напомним, здание бывшего «Дома офицеров» признали аварийным в 2014-м. С июня пребывание людей там было исключено, а в декабре того же года на объекте приостановили подачу тепла и техническую эксплуатацию. Здание принадлежало Минобороны, в 2016 году его передали в собственность Пензенской области. Тогда же губернатор Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию на его реконструкцию. Работы на объекте начались в 2018-м.