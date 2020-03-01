В Госдуму внесли поправку об обнулении президентских сроков

«Вопрос стоит не о нем [о президенте], а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции», — сказала Валентина Терешкова.

Таким образом у Владимира Путина появится право снова избраться на этот пост. После внесения поправки президент приехал в Госдуму для выступления перед парламентариями. Он допустил свое участие в следующих выборах.