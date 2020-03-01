Стало известно, когда состоится первая служба в достроенном Спасском соборе

10 марта в ходе объезда Пензы губернатор Иван Белозерцев встретился в Спасском кафедральном соборе с замруководителя по реставрации ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Андреем Радченко.

«До апреля есть уверенность, что с задачей справимся», - говорят московские подрядчики. Это они твердят с прошлого года, ничего нового, но затягивают, не платят зарплату. Ко мне обращаются через соцсети и говорят об этом. Напрягитесь, вы нас задерживаете», - обратился к представителям подрядчика губернатор.

Первая служба в храме состоится 19 апреля - на Пасху. К 20 марта будут завершены основные работы.

Губернатор осмотрел помещения храма, сделал подрядчику несколько замечаний.

В настоящее время готовы три самых больших светильника, всего будет 85. Их установят после окончания работ. Практически готовы полы, шлифовка завершится в течение пяти дней. Глава региона призвал привлечь больше людей и по возможности совмещать несколько видов работ, не затягивать их.

«Вместо того, чтобы поставить определенное число людей и все сделать, затягивают работы. Это надо менять. Давно бы уже полы сделали, иконостас стоял. Обещают, а толку мало. Я министру скажу, что это компания, с которой работать невозможно», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор предложил в помещении на балконе второго этажа оборудовать экспозицию с видами храмов региона. Также он поручил мэру Андрею Лузгину, главному архитектору Леониду Иоффе, министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву и первому зампреду правительства региона Виктору Кувайцеву внести предложения по подготовке проекта реконструкции ул. Московской от храма до ул. Кураева.

«Чтобы дорога была единой. С «Горводоканалом», тепловыми и канализационными сетями нужно решать», - подчеркнул губернатор.