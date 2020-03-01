Пензячка попала в больницу после ДТП на ул. Стасова

В Пензе возле дома №14 по улице Стасова произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 8 марта в 12:10 автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял 72-летний водитель, сбил 36-летнюю женщину. Пешеход получила травмы. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами. Пензенцам также рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах и крепить на одежду светоотражающие элементы.