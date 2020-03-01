Не убежал. Кузнечанин ответит в суде за уклонение от службы

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР, в марте 2018 года парню принесли повестку о том, что 22 числа он должен явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Однако он проигнорировал это.

В конце декабря этого же года ему снова прислали «приглашение», но уже на 2 апреля. Кузнечанин снова не явился в военкомат. Во время расследования дела он пояснил, что не хочет служить.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.