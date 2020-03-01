Пензенские общественники выяснили причину дефицита масок в аптеках

В пензенских аптеках медицинские маски стали дефицитом. Покупателям предлагают заказать их через интернет или сшить самим из марли. Общественники выяснили, что маски на прилавках пензенских аптечных сетей стали редкостью не только из-за покупательского ажиотажа.

Теперь проблема не только в цене. Заведующая одной из центральных аптек Пензы Ольга Скотникова показала весь масочный запас. Количество упаковок можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Пока больше нет, все закончилось, но поставщики обещают, что товар поступит буквально на днях. Первый раз маски разобрали примерно в течение двух недель, затем снова завезли товар, но его также не хватило», - рассказала она.

В аптеке по соседству тоже распродавали остатки и сетовали, что всему виной - страх перед коронавирусом. Спрос намного выше предложения.

В следующей аптеке, которая располагается в нескольких метрах от центра Пензы, масок уже нет и пока не предвидятся. В крайнем случае, советует аптекарь, можно купить марлю и изготовить ее самостоятельно.

Среди тех, кто уже несколько недель разыскивает маски в Пензе и анализирует, насколько они доступны горожанам, - активисты «Молодежки ОНФ». Они пришли к выводу, что дефицит вызван не только покупательским ажиотажем.

«Часть поставщиков находится в Китае и других регионах. Цепочки поставок ломаются и маски не доходят до потребителя», - объяснил координатор «Молодежки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

Тем не менее, общественники заявляют, что спрос должен быть удовлетворен и пытаются подключить к решению проблемы власти и минздрав.

В Москве из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. В Пензе случаев опасного заболевания на данный момент не выявлено, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.