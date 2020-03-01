Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 72.00 р

€ 81.00 р

5:47
11.03.2020г.

Пензенские общественники выяснили причину дефицита масок в аптеках

10.03.2020, 23:34
В пензенских аптеках медицинские маски стали дефицитом. Покупателям предлагают заказать их через интернет или сшить самим из марли. Общественники выяснили, что маски на прилавках пензенских аптечных сетей стали редкостью не только из-за покупательского ажиотажа.

Теперь проблема не только в цене. Заведующая одной из центральных аптек Пензы Ольга Скотникова показала весь масочный запас. Количество упаковок можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Пока больше нет, все закончилось, но поставщики обещают, что товар поступит буквально на днях. Первый раз маски разобрали примерно в течение двух недель, затем снова завезли товар, но его также не хватило», - рассказала она.

В аптеке по соседству тоже распродавали остатки и сетовали, что всему виной - страх перед коронавирусом. Спрос намного выше предложения.

В следующей аптеке, которая располагается в нескольких метрах от центра Пензы, масок уже нет и пока не предвидятся. В крайнем случае, советует аптекарь, можно купить марлю и изготовить ее самостоятельно.

Среди тех, кто уже несколько недель разыскивает маски в Пензе и анализирует, насколько они доступны горожанам, - активисты «Молодежки ОНФ». Они пришли к выводу, что дефицит вызван не только покупательским ажиотажем.

«Часть поставщиков находится в Китае и других регионах. Цепочки поставок ломаются и маски не доходят до потребителя», - объяснил координатор «Молодежки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

Тем не менее, общественники заявляют, что спрос должен быть удовлетворен и пытаются подключить к решению проблемы власти и минздрав.

В Москве из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. В Пензе случаев опасного заболевания на данный момент не выявлено, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Учитель иностранных языков рассказала на «Экспрессе» о стажировке за рубежом
04:25
Пензенцам рассказали, как выявить у ребенка синдром гиперактивности
03:34
Поделиться

Эксклюзив

В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
23.01.2020 08:02
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
22.01.2020 10:02
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
18.01.2020 07:03
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
23.01.2020 08:02
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
22.01.2020 10:02
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
18.01.2020 07:03

Loading…