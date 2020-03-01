Пензенские полицейские ищут организатора подпольного клуба

В Пензе оперативники закрыли очередной подпольный игровой клуб. Он работал на проспекте Строителей. Личность предпринимателя, который организовал незаконный бизнес, пока не удалось установить. Зато сотрудники полиции изъяли все игровые автоматы.

Азартные жители Пензы не жалели своих денег для игровых автоматов. В надежде сорвать большой куш люди оставляли в клубе заработанные средства. Однако, как признались сотрудники заведения, у них было не много клиентов.

В списках заядлых игроков - только имена, без фамилий. Все конфиденциально. Клуб работал в закрытом режиме. Туда допускали только проверенных клиентов по звонку.

Если он поступал с неизвестного номера, работники не брали трубку и не открывали дверь. Правда, сотрудникам полиции туда нагрянули без звонка. Тех, кто был внутри подпольного казино, допросили, а игровые автоматы изъяли, но организатора подпольного клуба пока не удалось найти.

«В настоящее время продолжается проведение оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств осуществления противоправной деятельности и причастных к ней лиц. Подразделениями управления УМВД России по Пензенской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному функционированию игорных заведений и проведению азартных игр на территории региона», - сказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Владислав Громик.

Жителей просят сообщать о работе подобных заведений в полицию по телефонам дежурной части управления - 56-31-11, а также 02 или 102.

В региональном управлении министерства внутренних дел напоминают, что за систематическое предоставление помещений для незаконной организации азартных игр нарушителю грозит штраф до полутора миллионов рублей или шесть лет тюрьмы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.