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10.03.2020г.

Прибывшие на соревнования в Пензу гимнасты приступили к тренировкам

10.03.2020, 20:36
В Пензе на финишную прямую вышла подготовка к чемпионату и первенству Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике (0+). Участники уже прибыли в регион и 10 марта приступили к тренировкам. Участие в соревнованиях примут 125 человек. Это юноши и девушки в возрасте от 12 лет и старше.

Виктория Ганеева из Ульяновской области в спортивной гимнастике - 12 лет. Турники и перекладины - ее страсть еще с детского сада. Она призналась: в художественную гимнастику не пошла, потому что была пухленькой. Зато теперь она может похвастать не только спортивной фигурой, но и достижениями.

«Вчера был первый день сборов. На тренировке сначала занимались подкачкой, потом перешли на снаряды, потом снова подкачка. Мы набираем мышечную массу, а потом худеем, чтобы было легче работать», - рассказала она.

Во время подготовки к любым состязаниям спортсменам приходится себя ограничивать, прежде всего, в еде. Сладкого в меру, чай с сахаром можно, а вот шоколадки и булочки - под запретом. Впрочем, ребята едва ли вспоминают об этом - на кону выход на всероссийские соревнования, а значит, нужно приложить все силы и выдать максимум на снарядах уже сейчас.

«В первенстве ввели очковую систему. Теперь ребята по результатам всех соревнований набирают количество баллов, потом они суммируются, и лучшие девять человек попадают на первенство России», - сказал тренер сборной Пензенской области по спортивной гимнастике Юрий Миронов.

В течение трех дней участникам чемпионата и первенства предстоит показать все свои умения в многоборье и отдельных видах. Ребята будут соревноваться в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, а также на брусьях и перекладине. Пензенскую область представит 31 спортсмен: 12 выступят в рамках чемпионата округа, 19 - в рамках первенства, сообщает телеканал «Экспресс».

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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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