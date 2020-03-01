Прибывшие на соревнования в Пензу гимнасты приступили к тренировкам

В Пензе на финишную прямую вышла подготовка к чемпионату и первенству Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике (0+). Участники уже прибыли в регион и 10 марта приступили к тренировкам. Участие в соревнованиях примут 125 человек. Это юноши и девушки в возрасте от 12 лет и старше.

Виктория Ганеева из Ульяновской области в спортивной гимнастике - 12 лет. Турники и перекладины - ее страсть еще с детского сада. Она призналась: в художественную гимнастику не пошла, потому что была пухленькой. Зато теперь она может похвастать не только спортивной фигурой, но и достижениями.

«Вчера был первый день сборов. На тренировке сначала занимались подкачкой, потом перешли на снаряды, потом снова подкачка. Мы набираем мышечную массу, а потом худеем, чтобы было легче работать», - рассказала она.

Во время подготовки к любым состязаниям спортсменам приходится себя ограничивать, прежде всего, в еде. Сладкого в меру, чай с сахаром можно, а вот шоколадки и булочки - под запретом. Впрочем, ребята едва ли вспоминают об этом - на кону выход на всероссийские соревнования, а значит, нужно приложить все силы и выдать максимум на снарядах уже сейчас.

«В первенстве ввели очковую систему. Теперь ребята по результатам всех соревнований набирают количество баллов, потом они суммируются, и лучшие девять человек попадают на первенство России», - сказал тренер сборной Пензенской области по спортивной гимнастике Юрий Миронов.

В течение трех дней участникам чемпионата и первенства предстоит показать все свои умения в многоборье и отдельных видах. Ребята будут соревноваться в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, а также на брусьях и перекладине. Пензенскую область представит 31 спортсмен: 12 выступят в рамках чемпионата округа, 19 - в рамках первенства, сообщает телеканал «Экспресс».