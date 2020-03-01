Ставок больше нет. В Пензе полицейские накрыли игровой клуб

По данным пресс-службы регионального управления МВД, деятельность клуба тщательно скрывалась. Доступ внутрь имел ограниченный круг лиц, а вход был оборудован системой видеонаблюдения. Чтобы зайти в зал, игроки звонили на специальный телефон. Работники клуба отвечали на звонки только со знакомых номеров.

Несмотря на эти меры предосторожности, полицейским удалось попасть внутрь. На момент их появления в зале находились работники клуба и игроки.

«Изъято 16 единиц игрового оборудования», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается проведение оперативных мероприятий.

Если вы располагаете информацией о действующих незаконных игорных заведениях, полиция Пензенской области настоятельно рекомендует сообщить об этом по номерам 56-31-11 или 02 и 102.