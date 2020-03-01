В Пензе прошли соревнования по танцевальному спорту

В Пензе прошли межрегиональные соревнования воспитанников танцевальных клубов нашего и соседних регионов. Наставники возлагают большие надежды на подобные шоу. Это и проверка их многолетней работы с детьми, и хорошая возможность прорекламировать свои клубы. Ряды юных талантов нужно постоянно пополнять.

По словам педагогов, сейчас танцевальный спорт вышел из кризиса, в котором оказался несколько лет назад. Выдержать соперничество с многочисленными секциями, клубами, предлагающими массы вариантов досуга для подростков, всегда сложно, но благодаря таким соревнованиям круг поклонников бальных танцев только растет.

«Цель подобных соревнований - влюбить детей и родителей в данный вид спорта, потому что он очень интересный и красивый. Понятно, что нужно работать, чтобы был результат, но он будет только в том случае, если мы будем заниматься делом, которое любим», - отметил главный судья соревнований Евгений Байков.

Юные пензенцы представили на суд жюри и зрителей танцы латиноамериканской и европейской программ. Но румба, самба и вальс в силу возраста и опыта не у всех участников получались без помарок. Волнение, по словам наставников, для начинающих танцоров - самая большая проблема.

«Детей нужно настроить, сказать им, что они выходят на паркет и на них будут смотреть зрители, перед которыми им нужно показать все, на что они способны. Поэтому нам, наставникам, нельзя волноваться. Мы - спортсмены и должны вести себя достойно», - сказала педагог дополнительного образования Ольга Кузнецова.

За нужный настрой, помимо тренера, отвечают и родители. Порой, чтобы вселить в ребенка уверенность, достаточно их присутствия на трибунах.

«Когда ребята на паркете, они начинают искать глазами знакомого человека, который сможет им элементарно что-то подсказать, например, улыбнуться. Это очень важно», - отметил педагог дополнительного образования Егор Тимашев.

Межрегиональные соревнования по танцевальному спорту «Стиль года-2020» собрали около 200 участников. Большинство пар было из Пензы. Конкуренцию им сумели составить танцоры из Заречного, Саратова, Тамбова и Саранска, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.