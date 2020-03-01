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10.03.2020г.

В Пензе прошли соревнования по танцевальному спорту

10.03.2020, 22:27
В Пензе прошли межрегиональные соревнования воспитанников танцевальных клубов нашего и соседних регионов. Наставники возлагают большие надежды на подобные шоу. Это и проверка их многолетней работы с детьми, и хорошая возможность прорекламировать свои клубы. Ряды юных талантов нужно постоянно пополнять.

По словам педагогов, сейчас танцевальный спорт вышел из кризиса, в котором оказался несколько лет назад. Выдержать соперничество с многочисленными секциями, клубами, предлагающими массы вариантов досуга для подростков, всегда сложно, но благодаря таким соревнованиям круг поклонников бальных танцев только растет.

«Цель подобных соревнований - влюбить детей и родителей в данный вид спорта, потому что он очень интересный и красивый. Понятно, что нужно работать, чтобы был результат, но он будет только в том случае, если мы будем заниматься делом, которое любим», - отметил главный судья соревнований Евгений Байков.

Юные пензенцы представили на суд жюри и зрителей танцы латиноамериканской и европейской программ. Но румба, самба и вальс в силу возраста и опыта не у всех участников получались без помарок. Волнение, по словам наставников, для начинающих танцоров - самая большая проблема.

«Детей нужно настроить, сказать им, что они выходят на паркет и на них будут смотреть зрители, перед которыми им нужно показать все, на что они способны. Поэтому нам, наставникам, нельзя волноваться. Мы - спортсмены и должны вести себя достойно», - сказала педагог дополнительного образования Ольга Кузнецова.

За нужный настрой, помимо тренера, отвечают и родители. Порой, чтобы вселить в ребенка уверенность, достаточно их присутствия на трибунах.

«Когда ребята на паркете, они начинают искать глазами знакомого человека, который сможет им элементарно что-то подсказать, например, улыбнуться. Это очень важно», - отметил педагог дополнительного образования Егор Тимашев.

Межрегиональные соревнования по танцевальному спорту «Стиль года-2020» собрали около 200 участников. Большинство пар было из Пензы. Конкуренцию им сумели составить танцоры из Заречного, Саратова, Тамбова и Саранска, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
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23.01.2020 08:02
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22.01.2020 10:02
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