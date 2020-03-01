В Пензе завершились соревнования по скалолазанию

В равнинной Пензе им покоряются высоты самой различной сложности. На скалодроме «Альптур» прошли соревнования по скалолазанию. Кроме того, в них принимали участие спортсмены до девяти лет и подростки старше 14.

Достигнув вершины, скалолаз остается один на один со своими мыслями и трассой, которую ему надо преодолеть. Каждое удачное движение - как маленькая победа на пути к цели.

«Кому-то надо разозлиться, другим, как мне, - расслабиться. Самое главное, думаю, это получать удовольствие от процесса. Ты должен быть собран и вовлечен в дело, думать только о дистанции», - сказал постановщик трасс чемпионата Пензенской области по скалолазанию Даниил Медведев.

Соревнования собрали десятки юных участников. Для многих это своеобразная проверка того, чему научились, и возможность понять, трассу какой сложности они способны покорить.

«На каждый возраст - отдельная дистанция. В квалификации их две, в финале - одна. Все участники работают с нижней страховкой, что тоже повышает риск и сложность трассы», - рассказала судья чемпионата Пензенской области по скалолазанию Елена Копытова.

Этим видом спорта можно начать заниматься в любом возрасте, но все же лучше с малых лет. По словам тренеров, детям свойственна подвижность и гибкость, которые в этом виде спорта играют не последнюю роль.

С 2020 года скалолазание включено в олимпийскую программу, но в составе национальной сборной, которая отправится в Японию (0+), спортсменов из Пензенской области не будет. Впрочем, не исключено, что через несколько лет наши скалолазы смогут составить серьезную конкуренцию спортсменам из других регионов и заявить о себе на мировом уровне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.