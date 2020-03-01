В пензенском минкульте озвучили программу фестиваля «ДаншиноFEST-2020»

Пензенская область вновь готовится к масштабному историко-культурному фестивалю «ДаншиноFEST-2020» (16+). В 2020 году он пройдет в третий раз и будет длиться практически год - с марта до конца декабря. Что ждет участников фестиваля, рассказали организаторы. Пресс-конференция состоялась в региональном министерстве культуры.

Народные танцы и песни - это, конечно, основа фестиваля «ДаншиноFEST», а теперь их будет еще больше. В 2020-м этнокультурный форум получил статус всероссийского, а это значит, что гости и участники съедутся со всех уголков страны.

«Впервые приедет волжский государственный русский народный хор, а также уже известный жителям Пензенской области государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». Эти два коллектива выступят впервые в полном составе на сцене «Райского поместья»», - рассказал председатель оргкомитета фестиваля «ДаншиноFEST-2020» Николай Пиксин.

Главная площадка фестиваля - село Даньшино Белинского района. Масштабный праздник там начнется 7 июня - в День Святой Троицы. Гости смогут познакомиться с бытом и культурой народов пензенской земли. Одно из самых зрелищных событий - кулачные бои.

В 2020 году зрелищные поединки пройдут в октагоне. В программе ожидаются показательные выступления бойцов ММА. Как водится, фестиваль украсят выставки ремесел, фотографий и картин, показ национальных костюмов, а также мастер-классы.

«В 2020-м пройдет выставка Дмитрия Мотова «Даншино Арт». Также будут мастер-классы художников и фотографов», - сказала организатор фестиваля Наталья Андреева.

«ДаншиноFEST» придуман не только для развлечения. Мероприятие призвано познакомить гостей с народными традициями. В 2020 году впервые в программу форума включили тематическую конференцию «Культурное многоголосье Пензенского края», которая пройдет в сентябре.

«Это очень интересно, потому что будет погружение в живую этнографическую культурную среду Пензенской области. Многие выразили желание поучаствовать в творческой площадке, которая называется «Культурное просвещение детей и молодежи», - рассказала профессор Института регионального развития Пензенской области Наталья Берлякова.

Масштабное событие стартует 27 марта. Программу форума откроет презентация книги «Даньшино. Возрождение. Культурный центр «Райское поместье», которая пройдет в областной библиотеке имени Лермонтова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.