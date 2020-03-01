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10.03.2020г.

В пензенском минкульте озвучили программу фестиваля «ДаншиноFEST-2020»

10.03.2020, 19:28
Пензенская область вновь готовится к масштабному историко-культурному фестивалю «ДаншиноFEST-2020» (16+). В 2020 году он пройдет в третий раз и будет длиться практически год - с марта до конца декабря. Что ждет участников фестиваля, рассказали организаторы. Пресс-конференция состоялась в региональном министерстве культуры.

Народные танцы и песни - это, конечно, основа фестиваля «ДаншиноFEST», а теперь их будет еще больше. В 2020-м этнокультурный форум получил статус всероссийского, а это значит, что гости и участники съедутся со всех уголков страны.

«Впервые приедет волжский государственный русский народный хор, а также уже известный жителям Пензенской области государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». Эти два коллектива выступят впервые в полном составе на сцене «Райского поместья»», - рассказал председатель оргкомитета фестиваля «ДаншиноFEST-2020» Николай Пиксин.

Главная площадка фестиваля - село Даньшино Белинского района. Масштабный праздник там начнется 7 июня - в День Святой Троицы. Гости смогут познакомиться с бытом и культурой народов пензенской земли. Одно из самых зрелищных событий - кулачные бои.

В 2020 году зрелищные поединки пройдут в октагоне. В программе ожидаются показательные выступления бойцов ММА. Как водится, фестиваль украсят выставки ремесел, фотографий и картин, показ национальных костюмов, а также мастер-классы.

«В 2020-м пройдет выставка Дмитрия Мотова «Даншино Арт». Также будут мастер-классы художников и фотографов», - сказала организатор фестиваля Наталья Андреева.

«ДаншиноFEST» придуман не только для развлечения. Мероприятие призвано познакомить гостей с народными традициями. В 2020 году впервые в программу форума включили тематическую конференцию «Культурное многоголосье Пензенского края», которая пройдет в сентябре.

«Это очень интересно, потому что будет погружение в живую этнографическую культурную среду Пензенской области. Многие выразили желание поучаствовать в творческой площадке, которая называется «Культурное просвещение детей и молодежи», - рассказала профессор Института регионального развития Пензенской области Наталья Берлякова.

Масштабное событие стартует 27 марта. Программу форума откроет презентация книги «Даньшино. Возрождение. Культурный центр «Райское поместье», которая пройдет в областной библиотеке имени Лермонтова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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08.02.2020 12:29
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