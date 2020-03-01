Пензенцам сообщили, куда жаловаться на духоту в квартире

Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов по поручению губернатора Ивана Белозерцева обсудил с руководителями ресурсоснабжающих компаний ситуацию с перетопом в некоторых квартирах.

«Сегодня днем на улице - максимальная температура, которая будет в течение последующих дней понижаться. В таких условиях мы должны корректировать подачу тепла в домах, поддерживать в помещениях комфортную температуру, соблюдая все параметры», - подчеркнул Дмитрий Семенов.

В случае перетопа пензенцам следует звонить по телефонам, указанным в квитанциях, обращаться в управляющую компанию и управление Госжилстройтехинспекции. Каждое заявление будут рассматривать индивидуально, сообщили в пресс-центр облправительства.

Напомним, ранее на оперативном совещании в правительстве губернатор Иван Белозерцев озвучил одну из жалоб, поступившую ему в соцсетях, которая связана с перетопом и духотой с помещениях.