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11.03.2020г.

Коронавирус может стать хроническим заболеванием

11.03.2020, 09:13

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

Вирус мог остаться в спящей латентной форме, так как иммунная система человека не взяла его под полный контроль. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что новый штамм мутирует с большой скоростью и люди просто не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают вновь. Также случаи повторного заражения могут быть связаны с ошибками тест-систем, погрешность которых высока, сообщают «Известия».

Как пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, обычно в ходе лечения иммунная система полностью уничтожает все инфицированные клетки и нивелирует вирусы в крови. Повторные симптомы говорят о том, что вирус еще присутствует в организме человека.

«Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме. Вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов», — рассказал специалист.

Вместе с тем, факт обнаружения инфекции в организме уже выздоровевших людей необязательно означает повторное заболевание. Возможно, в этом случае болезнь «затаилась» и протекает уже бессимптомно, рассказала старший научный сотрудник Института Х-Bio ТюмГУ Мария Орлова.

По ее словам, повторные случаи заражения могут быть обусловлены неспособностью человека формировать долгоживущие антитела к данному возбудителю. Также это может свидетельствовать о высокой способности самого вируса мутировать.

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06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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