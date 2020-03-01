Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»

11 марта начальник Департамента информационной политики и СМИ региона Екатерина Шнайдер сообщила о смене главного редактора в областной газете «Наша Пенза».

Издание возглавила Ольга Семенеева. Сегодня ее представят коллективу газеты.

Екатерина Шнайдер отметила, что у Ольги Семенеевой – большой опыт редакторской работы, в том числе – в федеральном издании. Ранее она была главредом газеты «Аргументы и Факты».

«Возможно, это даст возможность привнести что-то новое, например, будет другая подача информации», - отметила начальник ДепСМИ.

Екатерина Шнайдер поблагодарила Ольгу Семенееву за то, что она приняла предложение возглавить издание, и выразила надежду, что с ее приходом газета оживет.

Напомним, Ольга Семенеева пришла на место Валерия Мельника. Он станет редактором газеты «Беседка».