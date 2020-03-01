«Без вести пропавший». В СКР сообщили личность найденного в Суре мужчины

Собственники одного из дачных участков садоводческого товарищества «Луч-2» в Пензе на заледеневшей поверхности реки Сура нашли тело мужчины. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили подробности.

По данным следствия, тело обнаружили днем 8 марта. Погибшим оказался 62-летний житель Пензы, который с 25 февраля числился без вести пропавшим. С соответствующим заявлением в полицию обращались его родственники.

«В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила от переохлаждения», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, тело из реки вытаскивали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.