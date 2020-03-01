В Арбеково две девушки угодили под машину

В Сети появилась запись момента аварии в пензенском микрорайоне Арбеково.

«В 21:10 у «Каравана» на проспекте Победы таксист сбил двух девушек», - сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла 10 марта. На кадрах видно, как две девушки перебегают дорогу, на светофоре при этом горит запрещающий сигнал для пешеходов. На крайней правой полосе их сбила машина.

На записи видно, что девушки встали, водитель вышел из авто. Сильно ли они пострадали, неизвестно – далее запись обрывается.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям и пешеходам, что следует соблюдать правила дорожного движения. Любые неосторожные действия могут привести к трагедии.