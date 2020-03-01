Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом

«На мой взгляд, поправки совершенно своевременны, потому что время не стоит на месте, мы развиваемся, эволюционные процессы происходят во всех сферах общества. И, разумеется, требуется определенная корректировка нашего основного закона, это совершенно очевидно.

Рассматривая пул поправок, которые сегодня предлагаются к рассмотрению в виде федерального закона, который выносит их на общероссийское голосование, наверное, сложно сказать, какие из них - наиболее важные. Если говорить в целом, то, безусловно, их принятие будет способствовать повышению эффективности взаимодействия органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, а также позволит повысить качество выполнения социальных обязательств государства. И позволит усилить защиту государственного суверенитета федерации, прозрачность деятельности правоохранительных органов, органов прокуратуры.

Что касается предложения Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков - вчера Госдума поддержала эту поправку, и я уверен, что она найдет одобрение в Совете Федерации. Я считаю, что, хоть и сказал президент, что нужно, чтобы Конституционный суд посмотрел легитимность данной поправки, но там вопросов не будет, потому что противоречий нет. Данная поправка даст очередное повышение стабильности и уверенности нашего гражданского общества. Подавляющее большинство россиян ассоциирует сегодня успехи страны, в том числе на международной арене, с действующим президентом. Как будет дальше – воспользуется ли действующий президент этой поправкой, чтобы выдвинуться на новый срок полномочий, время покажет. Но, как мне кажется, принятие этой поправки даст очень хороший рост стабильности».