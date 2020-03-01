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11.03.2020г.

Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом

11.03.2020, 10:49

Член Совета Федерации РФ – представитель от правительства Пензенской области Алексей Дмитриенко рассказал ИА «Пенза-Пресс» о том, почему считает внесение поправок в Конституцию РФ своевременным, и прокомментировал предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков.

«На мой взгляд, поправки совершенно своевременны, потому что время не стоит на месте, мы развиваемся, эволюционные процессы происходят во всех сферах общества. И, разумеется, требуется определенная корректировка нашего основного закона, это совершенно очевидно.

Рассматривая пул поправок, которые сегодня предлагаются к рассмотрению в виде федерального закона, который выносит их на общероссийское голосование, наверное, сложно сказать, какие из них - наиболее важные. Если говорить в целом, то, безусловно, их принятие будет способствовать повышению эффективности взаимодействия органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, а также позволит повысить качество выполнения социальных обязательств государства. И позволит усилить защиту государственного суверенитета федерации, прозрачность деятельности правоохранительных органов, органов прокуратуры.

Что касается предложения Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков - вчера Госдума поддержала эту поправку, и я уверен, что она найдет одобрение в Совете Федерации. Я считаю, что, хоть и сказал президент, что нужно, чтобы Конституционный суд посмотрел легитимность данной поправки, но там вопросов не будет, потому что противоречий нет. Данная поправка даст очередное повышение стабильности и уверенности нашего гражданского общества. Подавляющее большинство россиян ассоциирует сегодня успехи страны, в том числе на международной арене, с действующим президентом. Как будет дальше – воспользуется ли действующий президент этой поправкой, чтобы выдвинуться на новый срок полномочий, время покажет. Но, как мне кажется, принятие этой поправки даст очень хороший рост стабильности».

Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/71048/
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11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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