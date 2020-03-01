Пензенец попал в больницу с проникающим ранением груди

В пензенской квартире на улице Коммунистической посиделки приятелей закончились поножовщиной.

В полицию обратились сотрудники медучреждения. К ним доставили 36-летнего мужчину с проникающим ранением груди. Правоохранители приступили к выяснению произошедшего.

Оказалось, что пензенец ночью выпивал с 41-летним приятелем. Мужчины поссорились, старший ударил собутыльника ножом. Его задержали, ранее злоумышленник уже был судим.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции советуют жителям области немедленно обращаться к ним, если произошло какое-либо противоправное действие. Для этого круглосуточно работают телефоны 02 или 102 (с мобильного).

«Ваша активная гражданская позиция поможет оперативно задержать нарушителей закона либо предотвратить преступление», - подчеркнули они.