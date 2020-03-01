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11.03.2020г.

Бывший наркоторговец жестоко избил пензенского таксиста

11.03.2020, 11:10

В Пензе осудили 38-летнюю мужчину, который напал на таксиста.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днем 7 сентября мужчина находился в Терновке. Он вызвал такси и ошибся в названии улицы. Когда водитель доставил его на ул. Нагорную, пассажир начал возмущаться, требуя отвезти его в другое место. 56-летний таксист сообщил, что для поездки по другому адресу ему придется заехать на ближайшую заправку.

По пути пензенец начал швыряться телефоном и вещами водителя, вести себя агрессивно. Недалеко от пересечения ул. Рябова и ул. Пушкари таксист остановил машину, открыл дверь и потребовал покинуть салон. В ответ на это пассажир несколько раз ударил его, а после того, как мужчина упал на землю, жестоко избил. Потерпевший получил множество травм и потерял сознание, а злоумышленник убежал.

Все происходящее было зафиксировано на регистратор в машине такси. Записи стали доказательствами по делу. Вину мужчина признал.

Во время следствия выяснилось, что пензенец уже был судим за продажу наркотиков. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо этого, он должен будет возместить лечение потерпевшего - 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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