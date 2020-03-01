Бывший наркоторговец жестоко избил пензенского таксиста

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днем 7 сентября мужчина находился в Терновке. Он вызвал такси и ошибся в названии улицы. Когда водитель доставил его на ул. Нагорную, пассажир начал возмущаться, требуя отвезти его в другое место. 56-летний таксист сообщил, что для поездки по другому адресу ему придется заехать на ближайшую заправку.

По пути пензенец начал швыряться телефоном и вещами водителя, вести себя агрессивно. Недалеко от пересечения ул. Рябова и ул. Пушкари таксист остановил машину, открыл дверь и потребовал покинуть салон. В ответ на это пассажир несколько раз ударил его, а после того, как мужчина упал на землю, жестоко избил. Потерпевший получил множество травм и потерял сознание, а злоумышленник убежал.

Все происходящее было зафиксировано на регистратор в машине такси. Записи стали доказательствами по делу. Вину мужчина признал.

Во время следствия выяснилось, что пензенец уже был судим за продажу наркотиков. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо этого, он должен будет возместить лечение потерпевшего - 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.