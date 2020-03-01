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11.03.2020г.

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

11.03.2020, 11:29

Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств за 2019 год. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 71% от общего числа устройств, при этом по России доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 13 п. п. В макрорегионе «Черноземье» доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов выросла на 14 п. п. и составила 81%.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 года рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири – до 80%. В Черноземье доля устройств с поддержкой 4G среди общей базы смартфонов достигла 81%, продемонстрировав год к году рост на 14 п. п. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 83%.

Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидером в России по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 91%. При этом доля смартфонов среди телефонов в столице достигла 97%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 году по сравнению 2018 годом снизилось на 9 п. п. до 28% в сети оператора. При этом особой популярностью аппараты с большим экраном пользуются в Москве. Их доля в регионе достигла 32%. Жители Черноземья также отдают предпочтение устройствам с большим экраном с диагональю от 5,5 до 6 дюймов, их доля достигла 30%.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%). Она наиболее востребована пользователями в Московском регионе, где на iOS приходится 18% от всех операционных систем. Абоненты Tele2 из Черноземья традиционно предпочитают платформу Android – ее доля в макрорегионе составила 90%.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 79%. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Сибири – 82%. В Черноземье гаджетами, поддерживающими несколько SIM-карт, пользуются 81% абонентов.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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