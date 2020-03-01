Эксперты назвали товары, которые первыми подорожают из-за падения рубля

Эксперты выяснили, какие товары первыми вырастут в цене после резкого падения рубля. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что можно ожидать 30% подорожания произведенных из иностранной субстанции лекарств. Стоимость потребительской электроники и автомобилестроения может вырасти на 20% и 5% соответственно. Детские товары, одежда и обувь, поставляемые из Китая, могут подрожать на треть. На 20-35% предположительно вырастет стоимость импортной бытовой техники и гаджетов.

Падение курса рубля также скажется на стоимости жилья. По словам генерального директора СК «Перспектива» Михаила Иванова, она может вырасти на 10-15%.

Напомним, курс рубля на фоне срыва договоренности стран ОПЕК+ в Вене 10 марта достиг четырехлетнего минимума. В настоящее время доллар стоит 72 рубля, а евро — 82 рубля.