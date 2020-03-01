Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 71.00 р

€ 81.00 р

15:49
11.03.2020г.

Пензячка на иномарке протаранила дорогой кроссовер и уехала. ВИДЕО

11.03.2020, 12:15

Житель Пензы опубликовал в Сети видеозапись момента ДТП на парковке возле дома на улице Антонова.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что инцидент произошел 10 марта в 21:35 возле дома №16.

«Девушка на Peugeot врезалась в мою машину, разбила бампер и скрылась с места аварии. Если не объявится, буду вынужден обратиться в ГИБДД», - написал автор поста.

 

Судя по кадрам, у пензенца - Mercedes-Benz ML. Пользователи в комментариях отметили, что такой дорогой кроссовер «очень жалко».

«Сразу обращайся в ГИБДД», - посоветовал Михаил.

«Походит полтора годика без прав, поумнеет», - добавил Игорь.

Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение удостоверения до полутора лет либо арест на 15 суток.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных поступков, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, необходимо помнить, что любой опасный маневр может стоить жизни.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza
Читайте также:
Пензу ко Дню Победы ждет тематическое оформление
15:05
16 марта состоится повышение цен на все объекты холдинга «Термодом»
14:52
Поделиться

Эксклюзив

Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
23.01.2020 08:02
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
23.01.2020 08:02

Loading…