Пензячка на иномарке протаранила дорогой кроссовер и уехала. ВИДЕО

Житель Пензы опубликовал в Сети видеозапись момента ДТП на парковке возле дома на улице Антонова.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что инцидент произошел 10 марта в 21:35 возле дома №16.

«Девушка на Peugeot врезалась в мою машину, разбила бампер и скрылась с места аварии. Если не объявится, буду вынужден обратиться в ГИБДД», - написал автор поста.

Судя по кадрам, у пензенца - Mercedes-Benz ML. Пользователи в комментариях отметили, что такой дорогой кроссовер «очень жалко».

«Сразу обращайся в ГИБДД», - посоветовал Михаил.

«Походит полтора годика без прав, поумнеет», - добавил Игорь.

Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение удостоверения до полутора лет либо арест на 15 суток.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных поступков, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, необходимо помнить, что любой опасный маневр может стоить жизни.