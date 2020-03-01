В Пензу приедет более 250 юных вокалистов со всей страны

В Пензе 16 и 17 марта состоится всероссийский конкурс «Вокальный сундучок» (0+).

Показать свое мастерство приедет более 250 юных вокалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Заречного, города Пензы и области, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие пройдет на трех творческих площадках по трем номинациям: «Академическое пение», «Народный вокал (фольклор)» и «Эстрадное пение». В рамках конкурса состоятся прослушивания, обсуждения, актуальные мастер-классы, вокальные тренинги и круглые столы от членов жюри, а также творческие встречи-концерты.

