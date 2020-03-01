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11.03.2020г.

Губернатор Подмосковья поддержал обнуление президентских сроков

11.03.2020, 13:17

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал новые поправки в Конституцию. Он считает, что они касаются каждого, сообщает телеканал «360».

Андрей Воробьев обратил внимание на социальный блок поправок и поддержал возможность для действующего президента участвовать в выборах.

«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — отметил губернатор.

Напомним, в ходе второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение на количество президентских сроков. Ее инициативу поддержали в Государственной думе. Владимир Путин заявил, что не против этой поправки, но только в том случае, если будет соблюден ряд условий. Он заявил, что Конституционный суд должен проверить, соответствует ли она главному закону России. Если он одобрит эту поправку, то действующий президент будет участвовать в выборах, но только в таких, где гражданам предоставят альтернативу для голосования.

Источник фотографии: скриншот - https://ermoypcd-cache.cdnvideo.ru/360tv/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%B2.mp4
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11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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