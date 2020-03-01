Губернатор Подмосковья поддержал обнуление президентских сроков

Андрей Воробьев обратил внимание на социальный блок поправок и поддержал возможность для действующего президента участвовать в выборах.

«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — отметил губернатор.

Напомним, в ходе второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение на количество президентских сроков. Ее инициативу поддержали в Государственной думе. Владимир Путин заявил, что не против этой поправки, но только в том случае, если будет соблюден ряд условий. Он заявил, что Конституционный суд должен проверить, соответствует ли она главному закону России. Если он одобрит эту поправку, то действующий президент будет участвовать в выборах, но только в таких, где гражданам предоставят альтернативу для голосования.