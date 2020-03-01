Анна Кузнецова беременна седьмым ребенком

Уроженка Пензы, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о том, что ждет седьмого малыша. Об этом пишет РИА Новости.

Анна Кузнецова считает, что рождение ребенка открывает в человеке новые ресурсы, и появление малыша в ее семье совпадало с важными карьерными событиями.

Омбудсмен уточнила, что в данный момент занимается реализацией нескольких инициатив, в числе которых — совершенствование работы органов опеки и попечительства, а также готовит масштабный инновационный проект, подробности которого пока раскрыть не готова.

«Привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы», - поделилась она.

Анна Кузнецова — российский государственный и общественный деятель. Ее политическая биография развивается с огромной скоростью. Правозащитницу знают как политика, занимающего должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка с 9 сентября 2016 года.