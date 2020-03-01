Юные пензенцы отправятся на Черное море

150 одаренных детей Пензенской области летом смогут отдохнуть на Черноморском побережье. Постановление об этом подписал губернатор Иван Белозерцев.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что получить путевку могут подростки от 14 до 17 лет. Их будут выдавать победителям и призерам всероссийских и региональных конкурсов за три последних учебных года, а также проводимых «Российским движением школьников» и движением «Юнармия» и «Военно-патриотическим центром «Вымпел».

Прием заявлений уже открыт. Для получения путевок необходимо предоставить заявление, копию паспорта родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие достижения школьника.

Все бумаги необходимо предоставить в многофункциональный молодежный центр до 30 апреля в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.

Отмечается, что на организацию смены из бюджета области направлено около 7 млн рублей.