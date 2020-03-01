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11.03.2020г.

«Дамате» открыла в Нижнем Ломове детскую академию

11.03.2020, 14:18

В городе Нижний Ломов Пензенской области начала работу детская академия «Дамате». Она действует на базе четвертой средней школы районного центра. Занятия будут проходить на постоянной основе в течение трех месяцев. Знаниями с ребятами будут делиться педагоги из Пензы.

 

В «Дамате» отмечают, что Нижний Ломов выбран для создания академии неслучайно – именно в этом районе Пензенской области расположены основные площадки компании по производству и переработке индейки.

Первое занятие прошло 1 марта. В нем приняли участие 60 детей от 6 до 13 лет. На уроках, организованных в игровой форме, дети дважды меняют род деятельности с математической и логической на творческую и креативную.

Дети уже познакомились с основами статистики, изучили многогранники и сделали их сами из зубочисток и нута. Педагоги рассказали, как использовать оба полушария мозга, также ребята развивали интуицию, изучали теорию вероятности.

Эти занятия важны, так как позволяют готовить будущих сотрудников предприятий группы компаний. Важно, чтобы они умели решать разноплановые задачи, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, легко находить общий язык с командой.

Лучшие ученики примут участие в «Weekend профессий», который пройдет в мае на базе Пензенского государственного аграрного университета - главного вуза-партнера «Дамате». На мероприятии школьники познакомятся с инфраструктурой университета, основными направлениями обучения.

«В мероприятие примут участие тьюторы проекта «Новое поколение», которые расскажут о работе в агропромышленном бизнесе. Так же ребята посетят Пензу с обзорной экскурсией и получат возможность провести выходные активно, узнать много нового», - сообщает пресс-служба ГК «Дамате».

Проект академия «Дамате» действует более двух лет. Его участниками уже стали более 300 детей из Нижнего Ломова в возрасте с 6-13 лет – это 20% от общей численности детей, чьи родители работают на объектах «Дамате» в Нижнеломовском районе.

 

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"
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11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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