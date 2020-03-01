«Дамате» открыла в Нижнем Ломове детскую академию

В городе Нижний Ломов Пензенской области начала работу детская академия «Дамате». Она действует на базе четвертой средней школы районного центра. Занятия будут проходить на постоянной основе в течение трех месяцев. Знаниями с ребятами будут делиться педагоги из Пензы.

В «Дамате» отмечают, что Нижний Ломов выбран для создания академии неслучайно – именно в этом районе Пензенской области расположены основные площадки компании по производству и переработке индейки.

Первое занятие прошло 1 марта. В нем приняли участие 60 детей от 6 до 13 лет. На уроках, организованных в игровой форме, дети дважды меняют род деятельности с математической и логической на творческую и креативную.

Дети уже познакомились с основами статистики, изучили многогранники и сделали их сами из зубочисток и нута. Педагоги рассказали, как использовать оба полушария мозга, также ребята развивали интуицию, изучали теорию вероятности.

Эти занятия важны, так как позволяют готовить будущих сотрудников предприятий группы компаний. Важно, чтобы они умели решать разноплановые задачи, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, легко находить общий язык с командой.

Лучшие ученики примут участие в «Weekend профессий», который пройдет в мае на базе Пензенского государственного аграрного университета - главного вуза-партнера «Дамате». На мероприятии школьники познакомятся с инфраструктурой университета, основными направлениями обучения.

«В мероприятие примут участие тьюторы проекта «Новое поколение», которые расскажут о работе в агропромышленном бизнесе. Так же ребята посетят Пензу с обзорной экскурсией и получат возможность провести выходные активно, узнать много нового», - сообщает пресс-служба ГК «Дамате».

Проект академия «Дамате» действует более двух лет. Его участниками уже стали более 300 детей из Нижнего Ломова в возрасте с 6-13 лет – это 20% от общей численности детей, чьи родители работают на объектах «Дамате» в Нижнеломовском районе.