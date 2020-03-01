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11.03.2020г.

Пензу ко Дню Победы ждет тематическое оформление

11.03.2020, 15:05

В Пензе 11 марта на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы обсудили оформление областного центра, детали проведения юбилея и возможность присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».

По словам зампреда Василия Трохина, президент РФ Владимир Путин подписал постановление о введении нового звания «Город трудовой доблести». У Пензы есть большие шансы получить его, так как сюда в годы Великой Отечественной войны эвакуировали предприятия, здесь производили авиабомбы, «Катюши», снаряды, мины, детали военных самолетов и многое другое. Присвоение поддерживают общественники, активисты, простые горожане. 

Ходатайство перед президентом о присвоении Пензе этого звания 12 марта на сессии рассмотрят депутаты Законодательного Собрания.

«Наша задача - провести мероприятия к 75-летию Победы на высшем уровне. Мало времени осталось, а работы очень много. Призываю более активно действовать», - сказал Василий Трохин.

По словам главы областного минобра Александра Воронкова, идет работа регионального отделения «Волонтеры Победы». Они помогают с уборкой мест воинских захоронений, посещают ветеранов. В ближайшее время добровольцы пройдут централизованное обучение.

24 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка» (0+). Ее будут раздавать жителям региона для ношения на одежде в знак памяти о погибших героях Великой Отечественной войны.

Более 15 тысяч лент планируется раздать в этом году.

По поручению губернатора, за 75 дней до Победы начал работать пост №1 у Монумента воинской и трудовой славы. Ежедневно вахту памяти несут известные люди, школьники, юнармейцы, представители предприятий.

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал об украшении города. Запланированы инсталляции, посвященные Победе, у Монумента воинской и трудовой славы, на площади Ленина.

«Они будут большие, выше человеческого роста. На этих элементах будет подсветка. Еще будут красные звезды чуть поменьше на проспектах Строителей, Победы. Также запланированы флагштоки на световых опорах. 24 остановки дополнительно оформят. Порядка 70 баннеров будет по городу. 20 маршрутных такси и троллейбусов - в фирменном стиле», - пояснил он.

По периметру монумента установят четыре экрана. 9 Мая в городе салюты прогремят в трех точках, добавила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Источник фотографии: фото с мероприятия и их архива информационного агенттства "Пенза-Пресс"
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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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