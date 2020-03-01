Зампред областного ЗакСобра Владимир Полукаров отмечает день рождения

11 марта заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва Владимир Полукаров отмечает день рождения. Ему исполнилось 67 лет.

Сегодня Владимир Васильевич принимает поздравления от коллег, общественников и журналистов. Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к ним и желает депутату крепкого здоровья и успешной работы.

Владимир Полукаров - доктор педагогических наук, заслуженный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. В 1995 году был профессором Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. В 1999 году его наградили медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области образования.

Депутатом Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва Владимира Полукарова избрали 10 сентября 2017 года. 26 сентября его назначили заместителем председателя регионального ЗакСобра. Он является членом комитета по социальной политике. Входит в состав президиума ЗакСобрания области.