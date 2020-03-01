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11.03.2020г.

Зампред областного ЗакСобра Владимир Полукаров отмечает день рождения

11.03.2020, 15:24

11 марта заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва Владимир Полукаров отмечает день рождения. Ему исполнилось 67 лет.

Сегодня Владимир Васильевич принимает поздравления от коллег, общественников и журналистов. Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к ним и желает депутату крепкого здоровья и успешной работы.

Владимир Полукаров - доктор педагогических наук, заслуженный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. В 1995 году был профессором Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. В 1999 году его наградили медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области образования. 

Депутатом Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва Владимира Полукарова избрали 10 сентября 2017 года. 26 сентября его назначили заместителем председателя регионального ЗакСобра. Он является членом комитета по социальной политике. Входит в состав президиума ЗакСобрания области.

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12

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