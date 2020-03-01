В Госдуме одобрили поправки в Конституцию

За принятие документа высказалось 383 депутата, против не выступил ни один, воздержались от голосования 43 парламентария. Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации.

В случае положительного решения 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Если граждане их поддержат, глава государства издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.

Отмечается, что за период подготовки документа ко второму чтению было предложено около 400 поправок от всех фракций. Половина из них была приняла, а 175 рекомендовали к отклонению. Одной из ключевых стала поправка об обнулении президентских сроков, которые предложила депутат Валентина Терешкова.