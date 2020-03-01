В Пензе началась подготовка к довыборам в Госдуму

В Пензе 11 марта в штабе регионального отделения «Единой России» обсудили проведение предварительного голосования по определению кандидатур, которых затем выдвинут кандидатами на довыборы в Госдуму.

Дополнительные выборы состоятся по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147. Мандат стал свободным после того, как полномочия сложил Леонид Левин – он 22 января занял должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Как отмечают в пресс-службе реготделения «ЕР», выдвижение участников предварительного голосования завершится 5 мая. После регистрации они смогут проводить встречи с избирателями, вести агитацию.

«Вариант выдвижения участников предварительного голосования предусмотрен единственный – это самовыдвижение. В апреле-мае пройдут встречи с избирателями и дебаты участников. Вся информация о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, местах проведения встреч и дебатах, темах выступлений будет оперативно размещаться на сайте регионального отделения партии и специально подготовленной страничке федерального интернет-проекта о предварительном голосовании», - сказал секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин.

Оргкомитет работает по адресу: город Пенза, улица Гладкова, 16. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв - с 13 до 14 часов).

Предварительное голосование (18+) состоится 31 мая. Сами довыборы назначены на сентябрь.