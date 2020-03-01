Главным редактором «Аргументы и Факты – Пенза» стала Татьяна Резепова

О новых назначениях в печатных СМИ региона стало известно 11 марта. Так, у еженедельника «Аргументы и Факты – Пенза» сменился главный редактор.

Татьяна Резепова назначена на должность вместо Ольги Семенеевой, которая возглавила газету «Наша Пенза».

Говоря о задачах и планах на ближайшую перспективу, Татьяна Резепова отметила, что планирует повысить популярность издания, увеличить штат сотрудников. По ее словам, «Аргументы и Факты» должны стать еженедельником, который будет интересен широкой аудитории.

Напомним, Татьяна Резепова долгое время проработала в пресс-службе пензенской Гордумы, несколько лет она возглавляла пресс-службу мэрии. После ухода из горадминистрации в 2018 году занималась творческой журналистской деятельностью.