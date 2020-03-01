В СовФеде одобрили закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает «Парламентская газета». Документ поддержали все Комитеты палаты.

Государственная Дума приняла законопроект в третьем чтении. После этого его направили в Совет Федерации, где за принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один — против, трое воздержались.

После одобрения закона сенаторами спикер СовФеда Валентина Матвиенко направит его в заксобрания регионов. Если документ поддержат не менее чем две трети из них, то его подпишет президент.

В случае выполнения всех необходимых условий и принятия положительного решения, 22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам. Этот день будет объявлен выходным. Если граждане поддержат поправки, то новая редакция основного закона будет опубликована.