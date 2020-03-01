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11.03.2020г.

Архитекторы рассказали как преобразится территория Арбековских прудов

11.03.2020, 16:43
В пензенском правительстве 11 марта прошел круглый стол по вопросам обустройства общественных пространств.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в Пензе и районах области уже немало сделано в части благоустройства. Он отметил преображение площади Ленина, территории вокруг Спасского собора. Напомнил, что вчера, 10 марта, дал поручение подготовить техническое задание, а впоследствии - проект, на реконструкцию ул. Московской. Немало сделано на Западной поляне: благоустроена олимпийская аллея, создан «Учительский сквер» и т.д..

«Надо ремонтировать жилые дома и строения, делать все в комплексе. […]. Нужно создавать хорошие проекты и привлекать к этому проектные организации. Нужно подходить к этому не по старинке: просто лавочки поставить и дорожки сделать. Причем благоустройство должно быть не только в городах, но и поселках. Для людей будет другое качество жизни», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что главное - идея и хороший проект. Он обратился к архитектурному сообществу и главам муниципальных образований, чтобы у них было желание создавать комфортные условия для жизни граждан и гостей города.

В ходе встречи архитекторы презентовали свои проекты. Первый – детский парк «Спутник» на Западной поляне.

«Возникла идея - тематика ВДНХ, спорта, космос. Хотели бы сохранить некоторые советские артефакты, например ракеты, которые стояли раньше в каждом дворе, качели в советском стиле, скамейки», - рассказала архитектор Мария Кутай.

Проектом предполагаются также велопарковки, арт-объект «Бегуны», вело- и пешеходные дорожки, скалодром, площадка для кинопоказов. Следующий этап – дальнейшее благоустройство Олимпийской аллеи с созданием дополнительных мест отдыха.

Следующий масштабный проект – благоустройство арбековских прудов. В настоящее время территория, по словам архитекторов, выглядит удручающе. Несмотря на большой потенциал, есть много проблем: стихийная рыбалка, заболоченная территория, мусор, с одной стороны доступ к пруду отрезан гаражными массивами и трубопроводом. Благоустройство разбили на шесть этапов.



Около пруда планируют разбить экопарк с дорожками для бега и катания на велосипедах, роликах. Здесь будет смотровая площадка, которая поднимается над водой на четыре метра, площадки с солнечными часами, для занятия йогой, детские игровые зоны, веревочный парк, танцплощадка. Сохранят место и для рыбаков.

С одной стороны берега должны оставить и пляжную зону. Со стороны ул. Лядова появится сквер с зонами для барбекю. Здесь же будет система арок в виде радуги, подсвечивающиеся в вечернее время.

Иван Белозерцев оценил проекты, задал ряд уточняющих вопросов и поручил начинать реализовывать их. Также в очередной раз губернатор обратил внимание, что в Пензе необходимо делать профессиональную подсветку. И поручил этим вопросом заняться мэру Андрею Лузгину.

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11.03.2020 17:31
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11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 11:16
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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