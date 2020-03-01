Пензенская сборная отправится на кубок полпреда президента в ПФО по хоккею

В Пензе определили победителей универсиады вузов по хоккею. Лучших 11 марта наградил губернатор Иван Белозерцев на «Дизель-Арене».

Глава региона отметил, что у пензенской молодежи растет интерес к спорту и активному образу жизни. Он призвал ректоров вузов оказывать содействие развитию студенческого спорта.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что бронзовым призером сезона 2019-2020 годов стала команда ПензГТУ, второе место заняли представители ПГУ, «золото» взяла сборная ПГУАС.

Помимо основных наград, губернатор вручил памятные подарки лучшим игрокам турнира. Ими стали Роман Юрков из ПензГТУ в номинации «Лучший вратарь», Даниил Лягин из ПГУАС стал «Лучшим защитником» и Антон Антонов из ПГУ получил «Лучшего нападающего».

Из сильнейших игроков турнира будет сформирована студенческая сборная Пензенской области, которая представит регион на втором кубке полномочного представителя президента РФ в ПФО, который состоится в апреле в Казани.

«Регион в Татарстане будет представлять не один университет, чья команда сегодня одержала победу. Будет создана сборная области, в которую войдут сильнейшие игроки всех команд-участниц, готовьтесь!» - подытожил Иван Белозерцев.