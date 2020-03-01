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11.03.2020г.

Пензенский студент Александр Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира

11.03.2020, 17:37

Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила не отправлять свою команду на заключительные этапы Кубка мира из-за распространения коронавируса в США. Благодаря этому студент Пензенского государственного университета Александр Большунов досрочно завоевал победу.

Спорсмен занимал первое место в общем зачете с 2221 очком. На второй позиции находится норвежец Йоханнес Клебо, у которого 1726 баллов. Ему не удалось догнать Александра Большунова.

На портале regnum.ru отметили, что пензенский студент стал первым российским лыжником, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Ранее победителями этого турнира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, которые представляли сборную СССР.

Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/bolshunov.skigonki/
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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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