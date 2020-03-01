Пензенский студент Александр Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира

Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила не отправлять свою команду на заключительные этапы Кубка мира из-за распространения коронавируса в США. Благодаря этому студент Пензенского государственного университета Александр Большунов досрочно завоевал победу.

Спорсмен занимал первое место в общем зачете с 2221 очком. На второй позиции находится норвежец Йоханнес Клебо, у которого 1726 баллов. Ему не удалось догнать Александра Большунова.

На портале regnum.ru отметили, что пензенский студент стал первым российским лыжником, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Ранее победителями этого турнира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, которые представляли сборную СССР.