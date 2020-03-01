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11.03.2020г.

В Пензе «Кукольному дому» и ТЮЗу выделят почти 5 млн руб

11.03.2020, 17:44

В 2020 году пензенские «Кукольный дом» и театр юного зрителя (ТЮЗ) получат субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение.

Средства поступят в рамках проекта «Культура малой родины». Из федерального бюджета финансирование составит 4350 тысяч рублей, регионального - 378,3 тысячи. Об этом рассказал художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.

На эти деньги «Кукольный дом» планирует приобрести световое оборудование и поставить детский спектакль «Мойдодыр». Пензенский театр юного зрителя поставит два спектакля: русскую народную музыкальную сказку «Летучий корабль» и комедию «Горе от ума» по А.С. Грибоедову, а также закупит световое и звуковое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в прошлом году Пензенская область также получил субсидии на поддержку творческой деятельности. Из федерального бюджета было выделено 14400 тысяч рублей, из регионального – 626,1 тысяч.

 

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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