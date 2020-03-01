В Пензе «Кукольному дому» и ТЮЗу выделят почти 5 млн руб

В 2020 году пензенские «Кукольный дом» и театр юного зрителя (ТЮЗ) получат субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение.

Средства поступят в рамках проекта «Культура малой родины». Из федерального бюджета финансирование составит 4350 тысяч рублей, регионального - 378,3 тысячи. Об этом рассказал художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.

На эти деньги «Кукольный дом» планирует приобрести световое оборудование и поставить детский спектакль «Мойдодыр». Пензенский театр юного зрителя поставит два спектакля: русскую народную музыкальную сказку «Летучий корабль» и комедию «Горе от ума» по А.С. Грибоедову, а также закупит световое и звуковое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в прошлом году Пензенская область также получил субсидии на поддержку творческой деятельности. Из федерального бюджета было выделено 14400 тысяч рублей, из регионального – 626,1 тысяч.



