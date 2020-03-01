В Пензе столкнулись автомобиль и мотоцикл

В Пензе на улице Калинина напротив одного из ТЦ столкнулись мотоцикл и автомобиль.

По словам очевидца,11 марта вечером произошло ДТП. На асфальте осталось огромное пятно крови и покореженный мотоцикл. На месте работают врачи и полиция.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Инспекторы напоминают, что любой необдуманный маневр может стоить жизни.