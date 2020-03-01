Пензенские бизнесмены прошли обучение в «Школе предпринимательства»

В Пензе на базе Центра «Мой бизнес» прошел тренинг по программе «Школа предпринимательства».

Как отметили в пресс-службе регионального министерства экономики, курс был рассчитан на предпринимателей, которые хотят расширить, перепрофилировать или вывести свой бизнес на новый уровень.

В ходе пятидневного тренинга его слушатели узнали ответы на актуальные вопросы, волнующие бизнес.

«Мы стремимся создать в области благоприятные условия для действующих предпринимателей, обучать начинающих и привлекать заинтересованных граждан, поскольку это способствует созданию новых рабочих мест, росту доходов населения, увеличению налогового потенциала, снижению уровня бедности и социальной напряженности, а, следовательно, и повышению качества жизни населения», - отметил министр экономики Сергей Капралов.

Все мероприятия, проводимые региональным Фондом поддержки предпринимательства, - бесплатные. Принять участие в образовательных программах можно, подав заявку на сайте.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется по поручению президента Владимира Путина.