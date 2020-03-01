В Пензе бабушке-блокаднице помогут с переселением из аварийного дома

Детдом, ремесленное училище, железнодорожный техникум, работа на станции «Пенза-3», а до мирной жизни - эвакуация из блокадного Ленинграда. Анна Агафонова попала в областной центр ребенком. Здесь уже более полувека живет в доме, который недавно был признан аварийным. Ветеран труда и уроженка города-героя на условия проживания не жалуется, говорит, привыкла. Однако ими заинтересовались в Пензенской городской Думе.

Имя Аня - это то немногое, что с детства знала о себе блокадница. У нее есть медали, в том числе - «За оборону Ленинграда» и знак жителя города, который в годы Великой Отечественной войны оказался в холодной и голодной петле. А вот воспоминаний о том времени - практически никаких. И все-таки скудные пайки и пищу, которую приходилось есть, чтобы выжить, отчетливо помнит каждый блокадник.

«Мне запомнился суп, в который добавляли канцелярский или обойный клей, чтобы он не был таким жидким. Когда фильмы показывают, все вспоминается, как на салазках мертвых то и дело возили», - рассказала она.

Из осажденного города маленькую Аню эвакуировали вместе с матерью, когда открылась знаменитая дорога жизни. Они направлялись в Куйбышев, скорее всего к родственникам, но по пути случилась трагедия и мама умерла от голода. Тогда четырехлетнюю девочку-сироту отправили в пензенский детдом.

Сейчас Анна Агафонова живет одна. В детстве родных отняла война, а уже в мирное время она потеряла сначала мужа, потом сына. За блокадницей присматривает соседка. Она-то и обратилась к депутату Пензенской городской Думы Людмиле Коломыцевой. В доме барачного типа никогда не было удобств, а последние месяцы были сильные перебои с водой.

Эту проблему решить удалось оперативно. Теперь встал вопрос посерьезнее - дом, в котором Анна Агафонова живет уже почти 60 лет, признан аварийным и подлежит расселению в 2025 году. Однако для жителей блокадного Ленинграда предусмотрена льгота, которая предполагает внеочередное предоставление жилья, если в нем есть необходимость.

5 июня Анне Федоровне исполнится 84 года. Хотя точную дату своего дня рождения она не знает - такую назначили в детдоме. За помощью жительница Пензы обращаться не привыкла. И все же Людмила Коломыцева в Год памяти и славы намерена обратиться в городскую администрацию, чтобы там рассмотрели вопрос о внеочередном переселении блокадницы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.