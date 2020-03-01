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11.03.2020г.

В Пензе бабушке-блокаднице помогут с переселением из аварийного дома

11.03.2020, 19:43
Детдом, ремесленное училище, железнодорожный техникум, работа на станции «Пенза-3», а до мирной жизни - эвакуация из блокадного Ленинграда. Анна Агафонова попала в областной центр ребенком. Здесь уже более полувека живет в доме, который недавно был признан аварийным. Ветеран труда и уроженка города-героя на условия проживания не жалуется, говорит, привыкла. Однако ими заинтересовались в Пензенской городской Думе.

Имя Аня - это то немногое, что с детства знала о себе блокадница. У нее есть медали, в том числе - «За оборону Ленинграда» и знак жителя города, который в годы Великой Отечественной войны оказался в холодной и голодной петле. А вот воспоминаний о том времени - практически никаких. И все-таки скудные пайки и пищу, которую приходилось есть, чтобы выжить, отчетливо помнит каждый блокадник.

«Мне запомнился суп, в который добавляли канцелярский или обойный клей, чтобы он не был таким жидким. Когда фильмы показывают, все вспоминается, как на салазках мертвых то и дело возили», - рассказала она.

Из осажденного города маленькую Аню эвакуировали вместе с матерью, когда открылась знаменитая дорога жизни. Они направлялись в Куйбышев, скорее всего к родственникам, но по пути случилась трагедия и мама умерла от голода. Тогда четырехлетнюю девочку-сироту отправили в пензенский детдом.

Сейчас Анна Агафонова живет одна. В детстве родных отняла война, а уже в мирное время она потеряла сначала мужа, потом сына. За блокадницей присматривает соседка. Она-то и обратилась к депутату Пензенской городской Думы Людмиле Коломыцевой. В доме барачного типа никогда не было удобств, а последние месяцы были сильные перебои с водой.

Эту проблему решить удалось оперативно. Теперь встал вопрос посерьезнее - дом, в котором Анна Агафонова живет уже почти 60 лет, признан аварийным и подлежит расселению в 2025 году. Однако для жителей блокадного Ленинграда предусмотрена льгота, которая предполагает внеочередное предоставление жилья, если в нем есть необходимость.

5 июня Анне Федоровне исполнится 84 года. Хотя точную дату своего дня рождения она не знает - такую назначили в детдоме. За помощью жительница Пензы обращаться не привыкла. И все же Людмила Коломыцева в Год памяти и славы намерена обратиться в городскую администрацию, чтобы там рассмотрели вопрос о внеочередном переселении блокадницы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12

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