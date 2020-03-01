В Пензе избрали председателя молодежного общественного совета

В Пензенской городской Думе прошло первое заседание молодежного общественного совета. В него вошли 35 человек.

Среди них - школьники, студенты, активисты различных общественных организаций. Перед началом заседания к собравшимся обратился глава города Владимир Мутовкин.

«Основная задача молодежного общественного совета - выразить позицию нового поколения. Наверное, мы не все ваши чаяния знаем, не все тренды, поэтому хотелось бы понимать, чем живет и дышит молодежь, и учитывать это в работе Пензенской городской Думы», - сказал он.



После официальной части члены молодежного общественного совета приступили к избранию председателя. На эту должность претендовали два кандидата. Большинство поддержало Дмитрия Баклашова. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что им предстоит пять лет плотного сотрудничества, а значит, сейчас важно правильно сформировать комиссии и как можно скорее приступить к работе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.