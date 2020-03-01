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11.03.2020г.

В Пензе нашли способ разгрузить транспортный поток на улице Мира

11.03.2020, 21:36
В Пензе озвучили планы по реконструкции перекрестка улиц Мира, Окружной и Попова. Чтобы развести потоки автомобилей, на пересечении магистралей предлагают построить двухуровневую развязку.

Плотный транспортный поток на улице Мира в часы пик - привычная картина для пензенских автомобилистов. У светофоров перед улицей Окружной выстраиваются длинные очереди машин. И с каждым годом время, которое водители проводят в пробках, только растет. Избавить Западную поляну от заторов, по мнению архитекторов, поможет двухуровневая развязка. Проект представили губернатору Ивану Белозерцеву в ходе объезда города.

Разработкой проекта эстакады занимались воронежские специалисты. При этом они постарались учесть все особенности микрорайона.

«Для того, чтобы сделать развязку, нужно время, техническое задание, проект. Если стоимость будет до 500 миллионов рублей, думаю, это подъемная сумма. Мы найдем возможность помочь городу и сделать двухуровневую развязку», - сказал глава региона.

На разработку проекта и подготовку документации губернатор дал шесть месяцев. Поручение городским властям - определить, какие земельные участки отойдут под развязку, и провести межевание.

Перемены ждут и одну из самых тихих улиц Западной поляны - улицу Попова. От планов сделать ее четырехполосной отказались: тогда пришлось бы вырубить около двух гектаров деревьев. Чтобы сохранить зеленые насаждения, решено оставить ее двухполосной, а со стороны леса на всем протяжении улицы построить парковочные карманы.

При реконструкции улицы Попова должны быть учтены пожелания граждан, констатировал глава региона. Западная поляна должна стать одним из самых комфортных для проживания микрорайонов Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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