В Пензе нашли способ разгрузить транспортный поток на улице Мира

В Пензе озвучили планы по реконструкции перекрестка улиц Мира, Окружной и Попова. Чтобы развести потоки автомобилей, на пересечении магистралей предлагают построить двухуровневую развязку.

Плотный транспортный поток на улице Мира в часы пик - привычная картина для пензенских автомобилистов. У светофоров перед улицей Окружной выстраиваются длинные очереди машин. И с каждым годом время, которое водители проводят в пробках, только растет. Избавить Западную поляну от заторов, по мнению архитекторов, поможет двухуровневая развязка. Проект представили губернатору Ивану Белозерцеву в ходе объезда города.

Разработкой проекта эстакады занимались воронежские специалисты. При этом они постарались учесть все особенности микрорайона.

«Для того, чтобы сделать развязку, нужно время, техническое задание, проект. Если стоимость будет до 500 миллионов рублей, думаю, это подъемная сумма. Мы найдем возможность помочь городу и сделать двухуровневую развязку», - сказал глава региона.

На разработку проекта и подготовку документации губернатор дал шесть месяцев. Поручение городским властям - определить, какие земельные участки отойдут под развязку, и провести межевание.

Перемены ждут и одну из самых тихих улиц Западной поляны - улицу Попова. От планов сделать ее четырехполосной отказались: тогда пришлось бы вырубить около двух гектаров деревьев. Чтобы сохранить зеленые насаждения, решено оставить ее двухполосной, а со стороны леса на всем протяжении улицы построить парковочные карманы.

При реконструкции улицы Попова должны быть учтены пожелания граждан, констатировал глава региона. Западная поляна должна стать одним из самых комфортных для проживания микрорайонов Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.