В Пензу на этап кубка России по плаванию съехались более 300 спортсменов

В Пензе спортсмены из 17 регионов борются за звание лучшего. Во дворце спорта «Сура» стартовал отборочный этап кубка России по плаванию (0+). Среди участников есть и молодые дарования, и заслуженные пловцы с большим стажем.

С первых метров дистанции пловцы сражаются за каждую секунду, причем не с соперниками, а, прежде всего, с самими собой. На отборочном этапе кубка России каждый решает свои задачи. Кто-то хочет впервые проявить себя на крупных стартах, а для кого-то - это тренировка в преддверии чемпионата России (0+). Спортсмены признаются, что многие из них находятся под нагрузками и им тяжело показывать свои лучшие секунды.

За право выступить на решающем этапе борются более 300 спортсменов из 17 регионов страны. В соревнования включили все дистанции, которые традиционно входят в программу крупнейших турниров. Пензенские болельщики вправе ждать хороших результатов от местных атлетов, ведь в турнире принимают участие только лучшие. Однако, по словам специалистов, никому не будет легко.

«Если среди фаворитов что-то еще может быть решено, то, в основном, ребята будут выкладываться на полную, потому что у всех есть цель отобраться на финал кубка России», - сказал главный судья соревнований Дмитрий Сватухин.

Отборочный этап кубка России по плаванию завершится 13 марта. У победителей этого раунда будет время на подготовку к финалу. Он пройдет летом в Обнинске (0+), сообщает телеканал «Экспресс».