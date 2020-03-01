Пензенские волонтеры помогут ветеранам разобраться с бытовыми хлопотами

Пенза станет городом красных звезд. Ими планируют украсить улицы к 9 Мая. О подготовке областного центра к юбилейным торжествам говорили в региональном правительстве. Там состоялось заседание областного организационного комитета «Победа». Кроме того, на совещании обсудили вопрос оказания помощи ветеранам, в том числе - финансовой.

В честь 75-летия Великой Победы - 75 тысяч рублей. Юбилейную выплату, установленную указом президента страны, пензенцы получат в срок. Об этом на заседании комитета «Победа» сообщил глава регионального минтруда Алексей Качан. Право на денежное вознаграждение имеют более 4000 жителей региона - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время военных действий. Кроме того, по 50 тысяч рублей в преддверии 9 Мая получат бывшие совершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла. Финансовую поддержку окажет и регион.

«В стадии согласования находится проект-постановление, в соответствии с которым в Пензенской области за счет региональных средств дополнительно в апреле будет осуществлена единовременная выплата следующим категориям: инвалидам-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - 10000 рублей, жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей - 2000», - рассказал Алексей Качан.

Поддержку ветеранам Великой Отечественной войны окажут и волонтеры. Уже в ближайшие дни добровольцы навестят героев войны и тружеников тыла, чтобы навести порядок в их домах или на участках.

«Проведена работа по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны для организации адресной помощи гражданам, проживающим на территории Пензенской области. В апреле-мае приступит к работе волонтерский трудовой десанты. Они будут помогать ветеранам», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Уборка запланирована и на воинских захоронениях, а также возле памятников и мемориалов воинской и трудовой славы. Затем Пензу начнут украшать ко Дню Победы. По всему городу, на главных магистралях, планируется разместить арт-объекты в виде больших красных звезд.

«Мы будем использовать несколько вариантов. Один из них подразумевает две большие арочные композиции. Конструкции будут размещены на площади Победы у монумента воинской и трудовой Славы, а также на площади Ленина, со стороны улицы Московской», - рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Конечно, не проходит стороной тема победы и в региональных СМИ. С конца 2019 года в печатных и электронных изданиях публикуются репортажи и создаются рубрики, посвященные героям Великой Отечественной войны.

«Особое внимание уделяется ныне живущим героям Великой Отечественной войны и труженикам. На пензенских телеканалах уже начался выпуск историко-документальных программ, подготовленных, в том числе, - по материалам областного архива. На телеканале «Экспресс» в феврале 2020 года стартовал проект «Наследники победителей» (16+), в котором работники медиахолдинга и его зрители рассказывают о своих дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну», - рассказала начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер.

Кроме того, на телеканале «Экспресс» выходит утренняя рубрика «Место встречи» (16+), где идет речь о героях войны из Пензенской области, в честь которых названы улицы города и рубрика о «Героях Советского Союза» (16+). Также без темы Великой Отечественной войны не обходится ни один выпуск программ «События» (16+) и «События в цифрах» (16+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.