Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 71.00 р

€ 81.00 р

2:23
12.03.2020г.

Пензенские волонтеры помогут ветеранам разобраться с бытовыми хлопотами

12.03.2020, 01:27
Пенза станет городом красных звезд. Ими планируют украсить улицы к 9 Мая. О подготовке областного центра к юбилейным торжествам говорили в региональном правительстве. Там состоялось заседание областного организационного комитета «Победа». Кроме того, на совещании обсудили вопрос оказания помощи ветеранам, в том числе - финансовой.

В честь 75-летия Великой Победы - 75 тысяч рублей. Юбилейную выплату, установленную указом президента страны, пензенцы получат в срок. Об этом на заседании комитета «Победа» сообщил глава регионального минтруда Алексей Качан. Право на денежное вознаграждение имеют более 4000 жителей региона - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время военных действий. Кроме того, по 50 тысяч рублей в преддверии 9 Мая получат бывшие совершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла. Финансовую поддержку окажет и регион.

«В стадии согласования находится проект-постановление, в соответствии с которым в Пензенской области за счет региональных средств дополнительно в апреле будет осуществлена единовременная выплата следующим категориям: инвалидам-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - 10000 рублей, жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей - 2000», - рассказал Алексей Качан.

Поддержку ветеранам Великой Отечественной войны окажут и волонтеры. Уже в ближайшие дни добровольцы навестят героев войны и тружеников тыла, чтобы навести порядок в их домах или на участках.

«Проведена работа по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны для организации адресной помощи гражданам, проживающим на территории Пензенской области. В апреле-мае приступит к работе волонтерский трудовой десанты. Они будут помогать ветеранам», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Уборка запланирована и на воинских захоронениях, а также возле памятников и мемориалов воинской и трудовой славы. Затем Пензу начнут украшать ко Дню Победы. По всему городу, на главных магистралях, планируется разместить арт-объекты в виде больших красных звезд.

«Мы будем использовать несколько вариантов. Один из них подразумевает две большие арочные композиции. Конструкции будут размещены на площади Победы у монумента воинской и трудовой Славы, а также на площади Ленина, со стороны улицы Московской», - рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Конечно, не проходит стороной тема победы и в региональных СМИ. С конца 2019 года в печатных и электронных изданиях публикуются репортажи и создаются рубрики, посвященные героям Великой Отечественной войны.

«Особое внимание уделяется ныне живущим героям Великой Отечественной войны и труженикам. На пензенских телеканалах уже начался выпуск историко-документальных программ, подготовленных, в том числе, - по материалам областного архива. На телеканале «Экспресс» в феврале 2020 года стартовал проект «Наследники победителей» (16+), в котором работники медиахолдинга и его зрители рассказывают о своих дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну», - рассказала начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер.

Кроме того, на телеканале «Экспресс» выходит утренняя рубрика «Место встречи» (16+), где идет речь о героях войны из Пензенской области, в честь которых названы улицы города и рубрика о «Героях Советского Союза» (16+). Также без темы Великой Отечественной войны не обходится ни один выпуск программ «События» (16+) и «События в цифрах» (16+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Пензячка собрала более 500 наперстков из разных стран мира
00:25
Пензенец делал закладки под прикрытием супруги
23:29
Поделиться

Эксклюзив

Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12

Loading…