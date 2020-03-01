Губернатору презентовали проект реконструкции парка на Западной поляне

Губернатор Иван Белозерцев предложил пензенским архитекторам подумать об изменении облика городов и сел области. Нужны идеи, проекты, которые создадут комфортную среду для жизни пензенцев. Средства для реализации новаторских идей готовы предоставить из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Пензенские архитекторы представили губернатору проект возможного преображения привычного ландшафта Арбековских прудов. Создание комфортных условий для жизни и отдыха людей - одна из важнейших задач, отметил Иван Белозерцев. Теперь вся надежда на архитекторов.

«Нужно создавать хорошие проекты, не по старинке - лавочка, тротуар, дорожка. Мы их реализуем. Не в 2020-м, так в следующем году», - сказал Иван Белозерцев.

В числе первых может быть претворена в жизнь задумка молодых архитекторов, предложивших свой вариант реконструкции парка «Спутник» на Западной поляне. До детского автогородка там находилась сельхозвыставка, вот почему авторы решили совместить тематику ВДНХ, космоса и спорта.

«Необходимо благоустройство центральной прогулочной аллеи, детской игровой зоны и площадки перед ФОКом. В качестве арт-объектов нам хотелось бы сохранить некоторые советские артефакты, например, металлическую горку-ракету», - рассказала архитектор Мария Кутай.

Планируется организация велодорожек и пешеходных зон. Входные группы намечено сделать в стилистике советского декора. Глава региона одобрил замысел архитекторов о подсветке арт-объектов в ночное время, и предложил начать с исторических зданий вокруг Спасского кафедрального собора.

«Надо, чтобы все выглядело интеллигентно и профессионально», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев рассказал участникам круглого стола о планах благоустройства улицы Московской от собора до улицы Кураева. В комфортных условиях жизни нуждаются не только жители областного центра. Благоустройством нужно заниматься во всех крупных селах и рабочих поселках региона. Задача архитекторского сообщества - предложить варианты изменения привычного облика населенных пунктов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.