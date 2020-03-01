Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 71.00 р

€ 81.00 р

5:10
12.03.2020г.

Губернатору презентовали проект реконструкции парка на Западной поляне

12.03.2020, 02:24
Губернатор Иван Белозерцев предложил пензенским архитекторам подумать об изменении облика городов и сел области. Нужны идеи, проекты, которые создадут комфортную среду для жизни пензенцев. Средства для реализации новаторских идей готовы предоставить из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Пензенские архитекторы представили губернатору проект возможного преображения привычного ландшафта Арбековских прудов. Создание комфортных условий для жизни и отдыха людей - одна из важнейших задач, отметил Иван Белозерцев. Теперь вся надежда на архитекторов.

«Нужно создавать хорошие проекты, не по старинке - лавочка, тротуар, дорожка. Мы их реализуем. Не в 2020-м, так в следующем году», - сказал Иван Белозерцев.

В числе первых может быть претворена в жизнь задумка молодых архитекторов, предложивших свой вариант реконструкции парка «Спутник» на Западной поляне. До детского автогородка там находилась сельхозвыставка, вот почему авторы решили совместить тематику ВДНХ, космоса и спорта.

«Необходимо благоустройство центральной прогулочной аллеи, детской игровой зоны и площадки перед ФОКом. В качестве арт-объектов нам хотелось бы сохранить некоторые советские артефакты, например, металлическую горку-ракету», - рассказала архитектор Мария Кутай.

Планируется организация велодорожек и пешеходных зон. Входные группы намечено сделать в стилистике советского декора. Глава региона одобрил замысел архитекторов о подсветке арт-объектов в ночное время, и предложил начать с исторических зданий вокруг Спасского кафедрального собора.

«Надо, чтобы все выглядело интеллигентно и профессионально», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев рассказал участникам круглого стола о планах благоустройства улицы Московской от собора до улицы Кураева. В комфортных условиях жизни нуждаются не только жители областного центра. Благоустройством нужно заниматься во всех крупных селах и рабочих поселках региона. Задача архитекторского сообщества - предложить варианты изменения привычного облика населенных пунктов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Герои Победы: Дурин Александр Максимович
04:23
События в цифрах: Долги по зарплате, детская поликлиника, благоустройство
03:33
Поделиться

Эксклюзив

Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12

Loading…