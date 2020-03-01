Пензенец делал закладки под прикрытием супруги

Наркозакладчик использовал свою семью как отвлекающий маневр для преступного промысла. Полицейские задержали его во время очередной попытки сделать закладку в одном из лесных массивов Пензы. Сейчас 24-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Женщина сопровождала мужа, когда тот делал закладку наркотиков. Их задержали вместе. Она прекрасно знала о содержимом пакетиков.

Правоохранители изъяли у мужчины 50 граммов наркотиков. Из переписки в телефоне оперативники выяснили, что он ранее успел сделать еще три закладки. После задержания с поличным, гражданин раскаялся в содеянном.

Мужчина был промежуточным звеном в цепочке наркосбытчиков: он также получал запрещенное вещество бесконтактным путем, фасовал на квартире, за которую пытался отдать долг, а потом делал тайники для покупателей.

«Было установлено, что он прибыл на территорию Пензенской области около трех лет назад, женился, работал в шашлычной», - рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

В отношении 24-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело. Он может провести в тюрьме до 20 лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.