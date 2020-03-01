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12.03.2020г.

Пензячка собрала более 500 наперстков из разных стран мира

12.03.2020, 00:25
В Литературном музее Пензы открылась уникальная экспозиция наперстков. На стеллажах представлено более 500 колпачков из необычных материалов и выполненных в различных техниках.

Мурманск, Воркута, Крым, а еще Украина, Беларусь, Тунис. И это лишь малая часть мест, откуда к Ирине Ефремовой попали экспонаты ее коллекции наперстков. Сейчас это 520 колпачков для шитья и рукоделия, а началось все два года назад с обычного презента к празднику.

«Первый наперсток пришел по почте из Калининграда, это был подарок ко дню рождения. Женщина, которая его прислала, также является коллекционером. Она решила сделать мне необычный презент, потому что знала, что я занимаюсь вышивкой и бисероплетением, подумала, что это будет интересно и необычно», - рассказала Ирина Ефремова.

Мышке из янтаря, именно так выглядит первый экспонат в коллекции, долго не пришлось оставаться одной в серванте: друзья и знакомые рукодельницы, узнав о ее новом увлечении, стали присылать и привозить наперстки отовсюду. И теперь в коллекции есть колпачки из серии «Фаберже», финифти, бронзы, английского фарфора, а также авторские работы современных мастеров.

«Мы ездим в командировки по разным городам и странам, она заинтересовала тем, что постоянно просит привезти откуда-нибудь наперсток. Я сначала не придавал этому значение, а потом понял, что у человека есть к этому живой интерес. Она мне показала наперстки из самых отдаленных стран, даже из тех, названия которых мы не знаем, это очень интересно», - отметил организатор выставки, председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Совместно с наперстками мастерица собирает чайные ложечки.

Все желающие могут посмотреть на экспонаты в Литературном музее. Выставка (0+) будет открыта до 10 апреля, вход свободный, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
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