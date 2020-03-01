Пензячка собрала более 500 наперстков из разных стран мира

В Литературном музее Пензы открылась уникальная экспозиция наперстков. На стеллажах представлено более 500 колпачков из необычных материалов и выполненных в различных техниках.

Мурманск, Воркута, Крым, а еще Украина, Беларусь, Тунис. И это лишь малая часть мест, откуда к Ирине Ефремовой попали экспонаты ее коллекции наперстков. Сейчас это 520 колпачков для шитья и рукоделия, а началось все два года назад с обычного презента к празднику.

«Первый наперсток пришел по почте из Калининграда, это был подарок ко дню рождения. Женщина, которая его прислала, также является коллекционером. Она решила сделать мне необычный презент, потому что знала, что я занимаюсь вышивкой и бисероплетением, подумала, что это будет интересно и необычно», - рассказала Ирина Ефремова.

Мышке из янтаря, именно так выглядит первый экспонат в коллекции, долго не пришлось оставаться одной в серванте: друзья и знакомые рукодельницы, узнав о ее новом увлечении, стали присылать и привозить наперстки отовсюду. И теперь в коллекции есть колпачки из серии «Фаберже», финифти, бронзы, английского фарфора, а также авторские работы современных мастеров.

«Мы ездим в командировки по разным городам и странам, она заинтересовала тем, что постоянно просит привезти откуда-нибудь наперсток. Я сначала не придавал этому значение, а потом понял, что у человека есть к этому живой интерес. Она мне показала наперстки из самых отдаленных стран, даже из тех, названия которых мы не знаем, это очень интересно», - отметил организатор выставки, председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Совместно с наперстками мастерица собирает чайные ложечки.

Все желающие могут посмотреть на экспонаты в Литературном музее. Выставка (0+) будет открыта до 10 апреля, вход свободный, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.