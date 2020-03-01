В ГИБДД рассказали подробности аварии на ул. Калинина

В Пензе на Южной поляне в аварию попал мотоциклист.

ДТП произошло 11 марта примерно в 17:35 напротив дома №113 по ул. Калинина.

«Столкнулись ГАЗ под управлением водителя 1980 года рождения и мото «Сузуки» под управлением юноши 2002 года рождения», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии водитель мотоцикла и пассажир, его ровесник, получили травмы. Парней госпитализировали.

По факту случившегося проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать осторожность, не совершать необдуманных и резких маневров. Особенно стоит быть внимательными при влажной погоде, когда велика вероятность заносов из-за скользкой дороги.