Жительница Каменки в погоне за акциями перевела мошеннику более полумиллиона

В Пензенской области жительница Каменки, желая заработать денег на биржевых торгах, попалась на удочку мошенников.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, 38-летней женщине позвонил незнакомец и предложил заработать на биржевых торгах. Он отметил, что станет персональным аналитиком собеседницы. Неизвестный посоветовал установить на компьютер специальную программу. Для покупки различных акций в течение февраля женщина перевела на депозит 577 тысяч рублей. Но акций она так и не получила.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в ведомстве.

Полиция Пензенской области настоятельно рекомендует не переводить деньги незнакомцам. Чаще всего мошенники гарантируют высокий доход, предлагая заработать на биржевых торгах или спортивных событиях.